Более 6,8 млн гектаров охотугодий открыты для предоставления под «дальневосточные гектары»

В Хабаровском крае увеличена площадь земель, открытых для предоставления в рамках федерального закона о «дальневосточном гектаре». С 1 октября этого года на территории региона в программу включены более 6,8 млн гектаров в границах охотничьих угодий. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, значительно сокращены зоны «нельзя» охотугодий в Ванинском, Ульчском, Хабаровском и им. Полины Осипенко районах. Полностью сняты ограничения с территорий Аяно-Майского и Охотского районов. Подобная мера расширит возможности людей, которые планируют получить землю в Хабаровском крае.

«Мы провели большую работу и максимально увеличили площадь доступных земель под «дальневосточные гектары». Зоны «нельзя» сократились в границах охотхозяйственных угодий и, частично, защитных лесов. Согласно федеральному закону предоставление участков в безвозмездное пользование будет осуществляться до 2035 года, а освоение - до 2040 года. Так что работа по реализации проекта только начинается», - отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

В настоящее время Хабаровский край находится в тройке субъектов-лидеров по количеству принятых заявлений от граждан на получение «дальневосточного гектара». С начала действия программы бесплатный надел земли на территории захотели взять более 15,6 тысяч человек. Сегодня уже выдано около 7 тысяч участков. Самым популярным, по-прежнему, остается район им. Лазо. Там уже оформлено 1465 договоров. На второе место по количеству предоставленных гектаров вышел Бикинский район - 699, далее идет Советско-Гаванский район – 692.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» в мае прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России.