Инвесторам в Хабаровском крае упростят работу

Инвестиционные проекты должны получить более приспособленное под конкретные задачи законодательное и нормативное обеспечение. Об этом сегодня по итогам совещания, проведённого в краевом центре, заявил вице-премьер российского правительства - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Дальневосточный полпред уточнил, что механизм ТОСЭР, свободного порта «Владивосток», поддержка инвестиционных проектов – достаточно новые направления, которые применяются на Дальнем Востоке около трёх лет. В процессе работы выявляются несовершенства законодательства, которые должны быть урегулированы.

В качестве примера вице-премьер привёл историю одного инвестора, который потратил восемь лет на то, чтобы перевести земли в нужную ему категорию, и так и не добился результата.

- Мы подготовим изменения в законодательство, сделаем по аналогии с «дальневосточным гектаром». Там никто никуда ничего не переводит. Человек получил землю и может использовать её так, как считает целесообразным. Таким же образом Корпорация развития Дальнего Востока и Байкальского региона (КРДВ), у которой есть право изымать земельные участки для целей реализации инвестиционных проектов, не будет никуда ничего переводить. Не будем терять время. Просто изымем участок, отдадим инвестору, и пусть работает, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Было также отмечено, что в настоящее время руководство региона принимает все необходимые меры для поддержки инвестпроектов на территории Хабаровского края, и обстановка здесь «рабочая». todaykhv.ru