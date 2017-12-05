Хабаровский край стал лидером по созданию комфортной городской среды

Лидером среди субъектов РФ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стал Хабаровский край, набрав 61 бал из 68 возможных.

Все работы, которые запланированы на 2017 год, выполнены, отмечалось сегодня в Хабаровске на заседании межведомственной комиссии, которая подвела итоги этой большой работы.

Удалось отремонтировать 168 дворов и 29 общественных территорий, то есть набережных, парков, скверов, площадей и центральных улиц. К проекту в крае присоединились 19 муниципалитетов. Причем, люди сами контролировали качество укладки асфальта, монтажа всего дворового оборудования на предмет его безопасности.

Сейчас идет инвентаризация дворов и общественных территорий, зеленых насаждений в муниципальных поселениях с численностью больше тысячи человек. Люди обсуждают проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2018 году. Уже сейчас желание принять участие в программе выразили 81 муниципальное образование. Только в Комсомольском районе таковых десять поселений.

- Мы разбудили инициативу граждан, - сказал министр ЖКХ края Виктор Тюрин. – Люди очень заинтересовано включились в работу по благоустройству своих дворов. Они сами выбирают дизайн-проекты, малые архитектурные формы, спортивные тренажеры, которые хотят видеть во своих дворах.

Люди готовы внести свои деньги, чтобы обустроить свой двор. Причем, в некоторых случаях, как, к примеру, в Чегдомыне, вклад граждан составляет 30% всех средств.

Итоги первого года реализации программы убедили людей, что она реально работает. Но чтобы изменить облик среды, в которой мы живем, надо использовать все возможные средства – деньги, выделяемые на федеральный проект, гранты на поддержку местных инициатив, ТОСов.

- Проект формирования комфортной городской среды инициирован президентом страны Владимиром Путиным, - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Это беспрецедентный случай, когда бы федеральные деньги выделялись на благоустройство дворов. Но главное, в эту работу включились люди, они гордятся тем, что сделано, в том числе и с их участием. Мы и дальше будем находить время и деньги на то, чтобы поддержать инициативу граждан. В следующем году на благоустройство дворов и общественных территорий будет выделено более 300 миллионов рублей. todaykhv.ru