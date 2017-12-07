Хоккейная женская сборная России готовиться к Олимпиаде будет в Хабаровске

Несмотря на то, что МОК запретил российской сборной выступать на Олимпиаде под национальным флагом, «чистые» спортсмены готовы поехать в Пхенчхан. Среди них – женская дружина по хоккею, которая акклиматизацию перед Играми намерена проводить в дальневосточной столице.

Напомним, что ещё в мае нынешнего года наставник российских хоккеисток Александр Чистяков побывал в Хабаровске, осмотрел «Платинум-Арену» и другие сооружения и выразил желание, чтобы его команда перед Олимпиадой провела тренировочный цикл в нашем городе.

После решения МОК планы у женской сборной России не поменялись.

- Мы не обращаем сейчас внимание на те ограничения, которые озвучил Международный олимпийский комитет, - заявил первый замминистра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев, - и готовы принимать женскую сборную России по хоккею и другие команды, которые пожелают проходить акклиматизацию перед Играми в нашем крае.

Хоккеистки сборной России планируют приехать в Хабаровск в конце января. Между прочим, ворота этой команды защищает уроженка Хабаровска, двукратная бронзовая призёрка чемпионата мира Анна Пругова.