Отделение ПФР по Хабаровскому краю: Ложь о выплатах пенсионерам 5 000 рублей

Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что информация о выплатах пенсионерам в размере 5 000 рублей является ложной, не соответствующей действительности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.

В территориальные органы ПФР края стали поступать обращения граждан о том, что через популярный мессенджер от неизвестного источника они получили призыв срочно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату в размере 5 000 руб. Причем, для этого мошенники призывают пенсионеров лично принести в клиентские службы ПФР пакет документов.

Уважаемые жители края, не поддавайтесь на уловки мошенников и доверяйте только надежным источникам информации.

При получении любого сообщения, где содержится призыв к срочным действиям, влекущим денежные операции, необходим разумный, взвешенный подход.

При любом сомнении в новостях о пенсиях, советуем прежде всего уточнить сведения на сайте ПФР или позвонить по справочному телефону своего территориального органа ПФР, а также по телефону контакт-центра Отделения ПФР: 8 (4212) 46-01-46.