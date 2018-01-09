В 2017 году в Хабаровском крае добыто свыше тысячи тонн олова

Почти четверть годовой потребности Таможенного союза в олове обеспечена горняками Хабаровского края. Это единственный регион России, где ведется разработка оловорудных месторождений и производство оловянного концентрата. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По информации компании ПАО «Русолово», в течение года в Верхнебуреинском и Солнечном районах добыто более тысячи тонн олова. Ожидается, что в краевой бюджет поступит не менее 50 млн руб. налогов (140 % к уровню 2016 года). Обеспечена занятость 378 человек. В следующем году горняки будут стремиться увеличить добычу металла на 10 %.

В министерстве природных ресурсов края считают, что немаловажную роль в развитии оловодобывающего производства сыграл положительный эффект от установленной в 2013 году нулевой ставки налога на добычу кондиционных руд олова, добываемого на территории ДФО. При поддержке Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта принят федеральный закон о продлении налоговых каникул по НДПИ на оловодобычу в ДФО до конца 2022. Данная налоговая льгота значительно увеличила инвестиционную привлекательность оловодобывающих производств.

В целом, ПАО «Русолово» на территории Хабаровского края планирует наращивать объемы переработки руды к 2022 году до миллиона тонн в год, что позволит обеспечить годовой объем производства олова в концентрате не менее 6500-7000 тонн. Данного объема металла будет достаточно для импортозамещения всей потребности экономики страны в олове.