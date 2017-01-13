За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая.
В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров.
На учете в ГИМС состоит 10 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). 11.01.2017г. открыто 2 ледовые переправы: через р. Амур г. Амурск- с. Вознесенское Амурский МР и п. Чумикан – п. Алгазея через реку Уда Тугуро-Чумиканского МР. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 12.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 82 ед. техники; в г. Хабаровске 1877 чел. 104 ед. тех., вывезено 468 м3 снега, посыпано ПСС 843,5 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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небольшой снег,
на дорогах снежный накат
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северо-восточный 4-9 м/с
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от -26ºС до -28ºС
|
от -18ºС до -20ºС
|
Южные районы
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небольшой снег
|
северный, северо-западный 7-12 м/с
|
от -22ºС до -27ºС
|
от -15ºС до -20ºС
|
Центральные районы
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небольшой снег
(Комсомольский, Солнечный р-ны - снег, метель)
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северо-восточный, северный 5-12 м/с, на побережье Татарского пролива 13-18 м/с
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от -16ºС до -30ºС
|
от -7ºС до -20ºС
|
Северные районы
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местами небольшой снег, снег, метель (Аяно-Майский район –снег, местами сильный, метель)
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северный, северо-восточный 7-15 м/с, на побережье Охотского моря 15-20 м/с.
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от -5ºС до -22ºС
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от -2ºС до -14ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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