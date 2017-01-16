Снежный циклон, накрывший Хабаровский край на минувшей неделе, покинул пределы региона. По данным Дальгидрометцентра, за шесть дней в большинстве центральных и северных районов выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Максимально непогода проявила себя в Аяно-Майском районе, где помимо снега отмечались мощные порывы ветра до 29 м/с. Администрация территории была вынуждена временно отменить занятия в школах. Также из-за ветра в районе происходили кратковременные перебои в электроснабжении. Похожая ситуация наблюдалась и в Ульчском районе.
Однако серьезных происшествий удалось избежать. Как сообщили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ за время непогоды не зарегистрировано. Социальные учреждения работали в штатном режиме. В воскресенье, 15 января, временно приостанавливалось движение пассажирского транспорта на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.
«Сегодня все междугородние автотрассы полностью отрыты для проезда, - уточнили в краевой ДДС. – В прошедшие сутки на рассчистке краевых и федеральных дорог работала 101 единица техники. В Хабаровске к уборке привлекалось 167 спецавтомобилей. Вывезено около двух тысяч кубометров снега, высыпана почти тысяча тонн песко-соляной смеси».
В ближайшие сутки в Хабаровском крае осадков не ожидается. Потепление, которое принес циклон, может продержаться еще несколько дней. В дальнейшем синоптики прогнозируют постепенное похолодание.
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