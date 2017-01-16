Хабаровский край стал победителем национального конкурса «Фотоловушка – 2016»

Природоохранные организации Хабаровского края завоевали награды Второго национального конкурса «Фотоловушка – 2016», приуроченного к 100-летнему юбилею основания заповедной системы России. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Целью конкурса было показать возможности современных технологий – в первую очередь, фотоловушек – и поощрить их использование в изучении, наблюдении и охране биоресурсов.Как сообщили в минприроды региона, всего на федеральный конкурс поступило 1800 редких фотоснимков и видеороликов. Победители и призеры определялись в различных номинациях: «Хищники», «Копытные», «Кошачьи», «Птицы» и др. Проголосовать за понравившуюся работу через Интернет мог любой желающий.

От Хабаровского края участниками стали ФГБУ «Заповедное Приамурье», Институт водных и биологических проблем ДВО РАН и Лесоохотничье хозяйство «Дурминское».

«Среди заповедников и национальных парков в номинации «Другие виды животных» победу одержала фотография «Беличьи догонялки», сделанная фотоловушкой «Заповедного Приамурья». Абсолютным рекордсменом всего конкурса стало охотхозяйство «Дурминское», которое возглавляет известный в крае биолог-охотовед Александр Баталов. Его фото- и видео работы, запечатлевшие тигров, изюбрей, кабанов и других животных дальневосточной тайги, одержали победу сразу в трех номинациях», - рассказала замначальника отдела экологической экспертизы и нормирования минприроды края Елена Голубева.

Церемония награждения победителей национального конкурса состоится 20 января 2017 года в Центральном доме художников (г. Москва) в рамках Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

В региональном минприроды отметили, что фотоловушки в Хабаровском крае активно используются для учета крупных животных – прежде всего, амурских тигров. Более десяти камер установлено министерством природных ресурсов края на территории района им. Лазо. Также данное оборудование использует ФГБУ «Заповедное Приамурье» в национальном парке «Анюйский».

«Фотоловушки предоставляют исключительно ценную информацию об обитателях территории, которую другим способом получить невозможно. Даже традиционные учеты амурского тигра по следам не заменят фотоловушку, так как тигры имеют индивидуальный рисунок на шкуре, что позволяет их идентифицировать. Кроме того, скрытые камеры в лесах помогают охотоведам при поимке хищных животных, выходивших к людям», - добавила Елена Голубева.