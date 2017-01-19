Новая зелёная зона появится в Хабаровске

В этом году неухоженный участок на пересечении улиц Брестской, Металлистов и Джамбула преобразится. Территория площадью в 4 тыс кв метров пустует уже много лет. В прошлом году на ней были высажены молодые деревья, а теперь объявлен конкурс проектов и эскизов будущей зеленой зоны.

- Нужно понимать, что в этом месте нельзя разбить сквер с детскими площадками и лавочками, - сообщила зампредседателя комитета по управлению Кировским районом по ЖКХ Надежда Землянская. – Территория находится рядом со зданием крайгаза, окружена автодорогами. Поэтому обустроить сквер там не получится. Но благоустроить участок нужно непременно. Тем более что зеленая зона улучшит экологию района. Поэтому мы ждем предложений от самих горожан. Возможно, они заходят увидеть там дорожки из брусчатки, кустарники и малые архитектурные формы, например, декоративные камни. А может быть, кто-нибудь раскопает в архивах интересные исторические факты, и появится предложение об установке нового памятного знака.

Открыть обновленную зеленую зону планируется ко Дню окончания Второй мировой войны — 2 сентября. Проекты принимаются до 1 марта. Победитель получит 10 тыс рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»