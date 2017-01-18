В 2017 году на Дальнем Востоке будет установлено более 40 электронных очередей. В первую очередь они появятся в Хабаровске. Представители Почты России уверены, что новшество позволит ускорить обслуживание посетителей.
- Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях, - рассказала руководитель департамента Почты России Алла Бондаренко. - Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора.
На первом этапе электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам.
Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений. ИА «Хабаровский край сегодня»
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