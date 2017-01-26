Более 500 молодых семей Хабаровского края получат господдержку на покупку жилья

В регионе продолжается реализация мероприятий программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». В ее рамках большое внимание уделяется поддержке молодых семей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На эти цели в 2017 г. в регионе будет направлено больше средств, чем годом ранее. Как сообщили в региональном минстрое, увеличение краевого финансирования в среднем на 25% связано с приоритетностью этого направления поддержки, которое составляет основу социальной политики Правительства края.

Так, на компенсацию части затрат по приобретению жилья на первичном и вторичном рынках между молодыми семьями в этом году распределят около 350 млн рублей. Регион также получил федеральную субсидию – 139 млн. Этими средствами смогут воспользоваться только те, кто намерены приобрести квартиры на вторичном рынке.

«Мы планируем, что всего в этом году около 570 заявителей смогут воспользоваться государственной поддержкой. Средняя выплата для семьи из трех человек составит около одного миллиона рублей. Улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки смогут семьи, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет. Это одно из главных условий программы», - отметила начальник отдела государственной поддержки граждан Ольга Остапенко.

По ее словам, прием документов начнется уже в первом квартале этого года. С 7 февраля по 7 марта это смогут сделать жители города Юности, которым необходимо будет подать соответствующие заявления в администрацию Комсомольска-на-Амуре. В апреле-мае документы начнут принимать в Хабаровске специалисты краевого минстроя.

Напомним, что в 2016 году с помощью господдержки 331 молодая семья региона смогла улучшить свои жилищные условия. 121 – заключили договоры участия в долевом строительстве в Хабаровске, 210 приобрели квартиры на вторичном рынке.