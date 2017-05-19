Льготный жилищный кредит для дальневосточников заработает в этом году

Вчера в Москве состоялось заседание коллегии Минвостокразвития, посвященное подведению итогов 2016 года и обсуждению задач на 2017 год. В мероприятии приняли участие представители органов федеральной и региональной власти, депутаты, губернаторы Дальнего Востока, инвесторы, общественность.

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке сделано уже много, но работы еще более, чем достаточно.

- Нам теперь надо думать над новым этапом развития, - сказал он, - делать упор на комфортность территории для людей – это новое жилье, это хорошие дороги. Силами регионов все эти проблемы не решить.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал, что уже в этом году заработает новый льготный «эксклюзивный» кредит для дальневосточных территорий - до 7% годовых на покупку жилья на первичном рынке.

- Кроме того, рассматриваются такие меры, - заявил он, - как полное погашение ипотечных кредитов при рождении третьего ребенка, и ряд других. Дополнительные новые меры ускоренного развития Дальнего Востока будут обсуждаться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. В частности, президент РФ Владимир Путин проведет в столице Приморья заседание президиума Госсовета по этой теме.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт возглавил рабочую группу по подготовке этого мероприятия.

- Мы, по сути, готовим новый пакет мер по развитию Дальнего Востока, - подчеркнул он. - Времени осталось не так уж много, и мы все должны хорошо продумать, о чем доложить президенту на президиуме Госсовета. Надо предельно практично подготовить предложения, вывести для президента не сто наших проблем, а две-три, но ключевые, общие для всех. Например, строительство жилья, поддержка демографии, может быть, что-то еще. Качество тех поручений, которые, безусловно, даст президент по итогам работы президиума Госсовета, зависит от нашей совместной работы. todaykhv.ru