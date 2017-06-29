Образование на Дальнем Востоке станет опережающим

Концепцию опережающего образования предложили создать на Дальнем Востоке по итогам расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рабочую версию документа участники совета представят в министерство а течение двух месяцев.

«Вызовы, которые стоят сегодня перед экономикой Дальнего Востока – это и вызовы образованию. В ближайшие годы у нас в регионе появятся 100 тыс рабочих мест. 70 % из них – люди рабочей профессии. Растет спрос на высококвалифицированные кадры и скорость изменения запросов – огромная», - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

В первую очередь, по его словам, необходимо объединить университеты с предприятиями - резидентами ТОР и Свободных портов.

По мнению главы Минвостокразвития России, все высказанные идеи и проекты преследуют одну цель.

«Если мы будем ориентироваться на удовлетворенность жителей Дальнего Востока образованием и удовлетворенность работодателей, то мы точно не ошибемся», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития». Набор на новую специальность уже стартовал в Государственном университете управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Предполагается, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР, с возможным последующим трудоустройством. todaykhv.ru