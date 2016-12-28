Во Владивостоке суд постановил уничтожить десятки экземпляров Библии и Евангелие

Мировой суд Владивостока постановил уничтожить духовную литературу, выпущенную с нарушением антитеррористического закона, также известного как "закон Яровой". Как сообщает портал Credo.ru, такое решение вынес судья мирового участка N4 Ленинского судебного района города А. В. Бадеев.

Постановление суда было вынесено еще 20 декабря по итогам рассмотрения административного дела в отношении местной христианской организации "Армия спасения". Ее признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 5.26 КоАП ("Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой").

По результатам судебного заседания организация была оштрафована на 30 тыс. рублей. Выпущенную же ее немаркированную литературу было решено уничтожить. Контроль за исполнением данного решения возложен на Управление судебных приставов по Приморскому краю. Текст судебного решения опубликован в Facebook. Его обнародовал на своей странице пользователь Денис Сницкий. "Конфисковать и уничтожить литературу: Библию... Библию на английском языке... Святое Евангелие... сборник духовных песен", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, речь идет о 40 экземплярах Библии, включая четыре на английском языке, одном Евангелии, 88 экземплярах христианских книг, более 50 сборниках духовных песен и другой религиозной литературе. Credo.ru отмечает, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым синодальным переводом, который признается священным и каноническим крупнейшей религиозной организацией страны - Русской православной церковью.

По данным издания, это первое в судебной практике России решение об уничтожении священного писания христиан в переводе, которым пользуется РПЦ. Запрет на выпуск религиозными организациями литературы и других материалов без соответствующей маркировки был принят в рамках так называемого "пакета Яровой". Он был принят в России этим летом и, помимо прочего, регламентирует миссионерскую деятельность, ограничивая возможность проповедовать вне храмов, запрещает проповедовать в жилых помещениях и переводить жилые помещения в нежилые для осуществления религиозной деятельности.

Поправки вызвали критику религиозных деятелей, но, несмотря на это, 7 июля президент Владимир Путин подписал законопроект, по замечанию американской газеты The Wall Street Journal, сделав свой режим еще более похожим на советский, несмотря на "выставляемую напоказ христианскую набожность". NEWSru.com