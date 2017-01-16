Начальник уголовного розыска Хабаровска задержан за взятку в 3 млн рублей

В Хабаровске в минувший четверг задержан и помещен в изолятор предварительного содержания подполковник Андрей Стефанов, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Хабаровску. Причина - получение взятки в размере 3 млн рублей.

По информации достоверного источника, в махинации полицейского были вовлечены и трое его подчиненных, они тоже задержаны оперативниками УФСБ.

- В декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое расследуется сотрудниками полиции, - прокомментировал сотрудник регионального СКР Илья Гудков.

- Он предложил за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения ряда уголовным дел в отношении мужчины. Близкие фигуранта сообщили о предложении полицейского в УФСБ России по Хабаровскому краю, все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб. Первую часть денег Стефанов получил перед Новым годом, 30 декабря 2016 года родственники передали посредникам первый миллион рублей. 11 января 2017 родственники отдали оставшиеся 2 млн, эти деньги полицейскому принесли на следующий день в один из городских торговых центров и при передаче из рук в руки подозреваемый был задержан. Суд принял решение арестовать Андрея Стефанова.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе всех фигурантов коррупционного преступления. Расследование продолжается. - По поводу происшествия назначена служебная проверка, если сотрудника признают виновным, он будет уволен из органов внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - отметила начальник пресс-службы УМВД Хабаровского края Ирина Щёголева. ИА «Хабаровский край сегодня»