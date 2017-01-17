Перелом ноги получил юноша, упавший перед капотом «Ниссана Жук» на улице Калараша. 16-летнего пострадавшего увезли в больницу. Женщина-водитель уверяла полицейских, что наезда на пешехода не было.

По словам автолюбительницы, нетрезвый юноша не переходил дорогу, а бежал по проезжей части навстречу машине. Заметив его, хабаровчанка предприняла экстренное торможение. Женщина уверяла, что «Ниссан» практически остановился, а юноша, возможно, попросту поскользнулся на обледеневшем асфальте. Вмятин на иномарке нет, если не считать крошечного скола на пластмассовой рамке госномера.

«Лексус» ехал по Суворова со стороны проспекта. Водитель собирался с левым поворотом проехать на Малиновского. Он видел приближающийся поток машин на встречной полосе, но, по мнению водителя, они были еще далеко, и у него был шанс выполнить маневр.

Когда автолюбитель уже перекрыл корпусом машины проезд по Суворова и почти съехал на Малиновского, ему пришлось резко остановить свою машину. По пешеходной дорожке шел подросток. Водитель второго автомобиля, «Тойоты Калдины», приближался к месту будущей аварии по Суворова, от торгового центра ЭВР. Заметив на своем пути преграду в виде крупного автомобиля, он попытался экстренно затормозить, но сбросить скорость своей иномарки до нуля не смог.

Сначала «Калдина» ударила задний бампер «Лексуса». При столкновении тяжелую машину развернуло на 180 градусов, и «Лексус» передним бампером повредил заднее правое крыло «Калдины».

Подросток-пешеход в аварии не пострадал. Незначительные травмы получил водитель универсала. Врачи «неотложки» обработали ему пару ссадин на лице.

Испуганная мать вызвала к квартире в доме на улице Калараша полицию и МЧС. Женщина вышла в подъезд покурить, а вернуться обратно в квартиру не смогла: дверь захлопнулась. Дома остался маленький ребенок, страдающий астмой.

До приезда спасателей соседи пытались вскрыть дверь домашними инструментами, но навыков взломщика ни у кого из присутствующих не оказалось.

Специалисты городского спасательного отряда обошлись отверткой и плоскогубцами. После того как дверь открыли, хозяйка удостоверилась, что ее ребенок в порядке – мальчик крепко спал.

MestoproTV