Обзор ночных происшествий за 19 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Шесть квартир пострадали в результате коммунальной аварии в доме на улице Юности. Трубу с горячей водой, из которой хлестал кипяток, долго не могли перекрыть. Аварийная бригада не особенно торопилась на вызов, а приехав, специалисты оказались у запертой двери в подвал – помещение было сдано в аренду. Фирма, перекрывшая доступ к вентилю аварийного стояка, как раз занимается отоплением и водоснабжением.

80-летняя женщина из квартиры, в которой случился порыв, ошпарила ноги. Ее дочь уверена, что во всем виноваты сантехники управляющей компании. Меньше недели назад пластиковая труба уже давала течь – тогда заменили лишь небольшой кусок прохудившегося полипропилена.

Порыв был серьезным. Во всех квартирах с добротным капитальным ремонтом его предстоит сделать заново. Кроме того, водой была залита электроника и бытовая техника, включенная в розетки. Что конкретно вышло из строя, пока не известно.

У привокзальной площади в аварию попали три машины, в том числе два такси с клиентами в салоне. Оба таксиста ехали по бульвару в сторону вокзала на зеленый сигнал светофора. Нарушитель появился слева по ходу их движения. Когда загорелся красный свет, водитель «Тойоты Вольтс» понял, что не может остановить свою машину. Он направил автомобиль на бетонный разделитель, чтобы погасить скорость. Это не помогло.

«Вольтс» врезался в левую переднюю часть «Тойоты Камри», а сзади седан ударила «Тойота Фанкарго» таксиста из конкурирующей фирмы.

MestoproTV