Обзор ночных происшествий за 23 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Ворошилова хабаровчанин, попавший под машину, травмировал голову и сломал плечо. Наезд на пешехода совершил водитель «Тойоты Марк-2». Удар был такой силы, что лобовое стекло автомобиля покрылось трещинами.

По словам водителя, пешеход появился справа по ходу его движения. Мужчина оказался на проезжей части за секунду до наезда, поэтому остановить машину было невозможно. Пешеход был сильно пьян, из кармана у него выпали два бутылька со спиртом. Этот товар, по словам местных жителей, продается в киоске во дворе дома № 30 на улице Ворошилова. ДТП случилось в 20 метрах от ближайшего пешеходного перехода. Пострадавшего доставили во вторую краевую больницу.

На проспекте 60-летия Октября загорелась сторожка площадки по оптово-розничной продаже пиломатериалов. Огнем оказалась объята двухэтажная постройка. Люди, которых пожарные застали рядом с горящим объектом, утверждали, что внутри должен быть человек.

Очевидцы вызвали не только пожарных, но и хозяйку предприятия: ее сотовый телефон был указан на баннере, прикрепленном к забору. Владелица несколько разрядила обстановку. По ее мнению, внутри людей быть не должно – сторожа этой ночью она на территории не оставляла.

Хозяйка рассказала, что рабочее место охранника находится на первом этаже, а на втором днем сидит кладовщик, отпускающий товар по накладным. Самое ценное, что мог уничтожить огонь – компьютер. Денег в мини-офисе не оставляют. На пиломатериалы огонь перекинуться не успел.

Два автомобиля сгорели прошлой ночью в Хабаровске. Так, на улице Карла Маркса во дворе девятиэтажного дома около полуночи вспыхнул «Рено Сандера». Огонь появился в районе двигательного отсека и к прибытию пожарных успел перекинуться внутрь салона. Чтобы пролить водой обивку, пожарные разбили стекло. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Спустя три часа аналогичный вызов поступил из микрорайона Большой аэродром. Во дворе одной из высоток загорелась белая «Тойота Ленд Крузер». В этом случае огонь также появился в районе моторного отсека. Пожарная часть находится вблизи от места возгорания, и спасатели успели начать тушение до того, как пламя проникло в салон. Они отогнули капот иномарки ломом и справились с возгоранием за считаные минуты.

MestoproTV