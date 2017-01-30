Обзор ночных происшествий за 30 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Краснофлотском районе на улице Голубкова при пожаре в частном доме погиб ребенок и пострадали молодые супруги. Вынести свою двухмесячную дочку из горящего коттеджа они не успели.

Женщина, судя по характеру травм, эвакуировалась со второго этажа через окно. Ее доставили в больницу с подозрением на перелом ноги. Ее муж провалился вниз со второго этажа на первый сквозь деревянные перекрытия.

Мужчина обжег ноги, но до машины скорой помощи дошел сам. Прежде чем отправиться в больницу, шокированная мать сквозь слезы сообщила пожарным, что на втором этаже осталась ее грудная дочка.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Единственное, что пожарные успели спасти – это несколько машин, припаркованных во дворе дома.

Через час после начала пожара произошло обрушение второго этажа. О причинах возгорания эксперты выскажутся позже. В начале седьмого утра пожарные еще продолжали работать. Тело ребенка к этому моменту не было найдено.

На улице Шеронова врачи «неотложки» оказывали помощь 38-летнему мужчине, которого ранили ножом в живот. Помощь пострадавшему вызвала его сожительница.

Девушка рассказала, что ее гражданский муж пришел домой, держась за живот – сквозь пальцы сочилась кровь. Медики, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что рана жизни пациента не угрожает.

Перед тем как отправиться в стационар, мужчина рассказал полицейским, что его ранил неизвестный на улице. При этом вдаваться в детали раненый не стал.

MestoproTV