Обзор ночных происшествий за 31 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Во втором часу ночи на улице Ремесленной неизвестный с ножом попытался отобрать деньги у жильцов квартиры, расположенной на первом этаже. По словам несовершеннолетнего юноши, который открыл дверь звонившему, в квартиру ворвался мужчина не старше 20 лет. На его лице была маска, на руках – кожаные перчатки. Из одежды потерпевший запомнил лишь дубленку бежевого цвета.

Незнакомец, угрожая ножом, загнал подростка в комнату и потребовал отдать ему деньги. Потерпевший, как утверждает он сам, метнул в нападавшего сначала тарелку, а потом табуретку, после чего налетчик развернулся и убежал.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева за десять минут при схожих обстоятельствах случилосьдве аварии. Во время второго столкновения две пассажирки «Ниссана Куб» получили незначительные травмы.

Водитель «Ниссана Тиида» двигался по той стороне, где уже стояли разбитые в первом происшествии машины. Он попытался повернуть налево, на Дикопольцева, и тут же сам угодил в аварию. Мужчина обвинил своего оппонента в проезде на запрещающий сигнал светофора.

По словам шофера «Куба», светофор еще мигал зеленым светом. Рассудить оппонентов полицейским будет легко: этот аварийно опасный перекресток оборудован камерами видеонаблюдения.

В Центральном районе Хабаровска, на улице Комсомольской, в результате коммунальной аварии проезжую часть залило водой. Она лилась через крышку колодца, который находится между Муравьева-Амурского и Амурским бульваром.

Внизу, на бульваре, образовались большие лужи: размокший снег не давал воде сразу уйти в ливневую канализацию, поэтому толщина наледи по краям искусственного водоема неуклонно росла. Работники аварийной службы пообещали, что к началу утреннего часа пик ледяной покров с подъема от бульвара к Муравьева-Амурского если не устранят, то хотя бы частично уберут.

MestoproTV