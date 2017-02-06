Обзор ночных происшествий за 6 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Бородинской загорелся частный дом. Вместе с ним вспыхнул грузовой автомобиль, припаркованный во дворе. Еще одну машину – внедорожник – от огня удалось уберечь благодаря помощи соседей.

Хозяин деревянного дома находился внутри. По его мнению, возгорание началось в котельной, работающей на угле. От нее пламя перекинулось на веранду и самосвал, стоящий вплотную к дому. Баки грузовой машины были заполнены керосином.

К приезду пожарных пламя перекинулось на крышу строения и проникло внутрь жилья. Прогремели два взрыва – лопнули пустые газовые баллоны, стоящие в сенях. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пятнадцатилетний юноша получил ножевое ранение во дворе дома, расположенного напротив центра «Абриколь». Подросток вышел на улицу, чтобы сходить в туалет, стоящий у соседнего дома. К нему подошел неизвестный мужчина и сначала попросил сигарету, а затем нанес подростку удар ножом. Тот пытался защититься, поэтому лезвие полоснуло по руке.

Юноша убежал и постучался в квартиру, где живет его приятель. Тот оказал пострадавшему первую помощь, вызвал «неотложку» и полицию. О происшествии молодой человек сообщил и матери раненого.

По мнению врачей, осмотревших пострадавшего, нанесенная рана оказалась неглубокой, угрозы для жизни она не представляет. Полицейские ведут розыск нападавшего по тем приметам, которые сообщил им подросток.

На улице Бойко Павлова у круглосуточного киоска отец девочки помешал злоумышленнику нанести ей ножевое ранение. Нападавший, который был в компании женщины, скрылся. Подозреваемых удалось задержать недалеко от места происшествия и доставить в отделение полиции.

Неадекватное поведение постороннего мужчины, вооруженного ножом, привлекло внимание случайного свидетеля – автомобилиста, проезжавшего мимо. Мужчина вызвал полицию.

MestoproTV