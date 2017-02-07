Крупная авария на железной дороге произошла в Зейском районе Амурской области. С рельсов сошли 9 вагонов с углем. Это случилось на перегоне Клепикова – Первопроходца. Обошлось без пострадавших. Как сообщает МЧС, грузовой состав следовал по маршруту Тында – Верхнезейск.
Сейчас на место происшествия выехали несколько аварийно-восстановительных поездов. Задержек в движении пассажирских поездов пока не зафиксировано. По факту ЧП проверку начала транспортная прокуратура. izvestia.ru
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