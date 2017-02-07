В Хабаровске раскрыто нашумевшее ограбление мехового бутика на рынке «Выборгский», полицейские задержали двух ранее судимых мужчин 36 и 43 лет, у них изъята часть похищенного. Напомним, утром 29 ноября неизвестные, скрывая лица под шарфами, ворвались в помещение торговой точки сразу после её открытия.
Напугав пожилую продавщицу ножом, налётчики связали её, выбрали и сложили в баулы 32 дорогие шубы и ушли с товаром. Как сообщили в городском УМВД, стоимость украденного владельцы оценили примерно в 3,5 млн рублей.
- Подозреваемые задержаны при попытке продать похищенное, 4 целые шубы и 1 поврежденная возвращены законному владельцу, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Хабаровского края Ирина Щёголева. - Принимаются меры к розыску оставшейся части похищенного, которую злоумышленники успели реализовать посредством сети интернет.
За разбой задержанным грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. ИА «Хабаровский край сегодня»
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