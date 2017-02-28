Пропавшего в Ванино мальчика нашли замёрзшим

Сегодня после полудня поисково-спасательная группа нашла тело ребёнка, который ушел из дома на улице Матросова, 13 днем 26 февраля и в квартиру не вернулся. По данным сотрудников УМВД края, мальчик скончался от холода.

В поисковых работах участвовали более 150 добровольных помощников, бойцы Росгвардии, сотрудники ФСИН, полиции и военнослужащие. В СКР возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Убийство». Лиц, владеющих информацией о случившемся, просят сообщить в следственный отдел по Ванинскому району (ул. Железнодорожная, 119), а также по телефонам: 8 (42137) 7-56-51 или 02. Расследование дела продолжается todaykhv.ru