Сегодня после полудня поисково-спасательная группа нашла тело ребёнка, который ушел из дома на улице Матросова, 13 днем 26 февраля и в квартиру не вернулся. По данным сотрудников УМВД края, мальчик скончался от холода.
В поисковых работах участвовали более 150 добровольных помощников, бойцы Росгвардии, сотрудники ФСИН, полиции и военнослужащие. В СКР возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Убийство». Лиц, владеющих информацией о случившемся, просят сообщить в следственный отдел по Ванинскому району (ул. Железнодорожная, 119), а также по телефонам: 8 (42137) 7-56-51 или 02. Расследование дела продолжается todaykhv.ru
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