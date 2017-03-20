Обзор ночных происшествий за 20 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Воровского в поселке имени Горького ночью загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже пятиэтажного дома. Из-за сильного задымления из пятиэтажки эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей. Дверь в горящую квартиру не была заперта, людей внутри не оказалось.

По словам соседей, после смерти хозяйки в этой квартире поселился ее внук, который вел разгульный образ жизни. В минувшую пятницу мужчина устроил в подъезде небольшой пожар. Не исключено, что и этот ночной пожар стал результатом поджога.

По мнению других жильцов, таким образом мужчина устраивает акции протеста. Его мать собирается продать бабушкину квартиру, потому что за время проживания здесь горожанин накопил большой долг по оплате коммунальных услуг.

На улице Воронежской напротив здания краевого ГИБДД в результате столкновения двух транспортных средств пострадал один человек – пассажир «Тойоты Премио». Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Мужчину доставили во вторую краевую больницу.

«Тойота Калдина» приближалась к месту будущей аварии со стороны улицы Большой, «Премио» двигалась ей навстречу. На трамвайных путях седан занесло. Водитель пытался выровнять машину, но ее развернуло и отбросило на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение двух иномарок.