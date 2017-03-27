Директор хабаровского МУП «Водоканал» арестован

В воскресенье, 26 марта, в Хабаровске суд Центрального района арестовал директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Владимира Стеблевского. Как сообщил информированный источник в силовых структурах, руководитель организации проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Также арестован еще один подозреваемый в махинациях. Ранее в рамках расследования этого дела в кабинетах руководителей «Водоканала» и в принадлежащих им коттеджах прошли обыски и в доме у главного инженера МУП Константина Домнина правоохранители изъяли около 60 млн рублей в отечественной и иностранной валюте.

- Следственный комитет обратился в суд с ходатайством, следственные действия проводят они, - рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. – Как только начинаются следственные действия, епархия прокуратуры заканчивается, а вот когда они уголовное дело к нам с обвинительным заключением вернут, вот тогда мы будем комментировать.

Напомним, по уголовному делу работают специалисты отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Расследование продолжалось несколько месяцев, полиция и СКР дожидались возвращения Владимира Стеблевского в Россию после отдыха за рубежом. Как подчеркнул источник, близкий к следствию, «будучи директором муниципального предприятия, гражданин на родине бывал 3-4 месяца в году, остальное время проводил за границей».

Официальных комментариев от Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю по данному уголовному делу добиться пока не удалось. ИА «Хабаровский край сегодня»