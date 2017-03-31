Обзор ночных происшествий за 31 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Железнодорожном районе автолюбитель (предположительно, нетрезвый), разбив две иномарки, скрылся с места аварии. Пострадавшими в этой истории оказались водитель «Мазды Премаси» и владелица «Тойоты Белты».

Инцидент произошел около продуктового магазина. Водитель «Ниссана Кашкай» задел «Мазду Премаси». Нарушитель попытался договориться с хозяином разбитой иномарки, но позже уехал. Покидая территорию магазина, он повредил второй автомобиль – припаркованную «Тойоту Белту». В автомобиле сработал охранный комплекс, и владелица машины вышла на улицу. Пока шоферы разбитых иномарок ожидали полицейских, на место аварии вернулся виновник ДТП – он шел в магазин.

Чтобы не объясняться с полицейскими, 32-летний водитель «Ниссана» прокусил себе губу. Его пришлось везти в больницу, чтобы там зашили рану. После этого пациента вернули на место аварии, однако разговаривать с инспекторами мужчина все равно не стал.

На пригородной трассе в районе села Корсаково-2 бродячий пес стал виновником масштабной аварии с участием четырех машин. Собака перебегала дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Ниссана Либерти», заметив лохматого участника движения, начал притормаживать. Водитель ехавшего следом «Субару Форестера» этот момент прозевал.

От удара в заднюю часть «Ниссан Либерти» отшвырнуло на встречную полосу. Здесь удар на себя принял «Мицубиши Паджеро». Финальный аккорд исполнил таксист на «Ниссане Тиида»: он угодил в кювет, когда пытался объехать разбитые машины. Ни люди, ни животные в этом ДТП не пострадали.

MestoproTV