Обзор ночных происшествий за 13 апреля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В среду поздним вечером в микрорайоне Хабаровск-2 спасатели, полицейские и газовщики пытались попасть в квартиру, из которой в подъезд сочился запах газа. Тревогу подняли соседи.

Первыми на вызов прибыли сотрудники газовой службы. Они установили, что запах исходит из квартиры на первом этаже, но двери им никто не открыл. Специалисты перекрыли поступление голубого топлива во все квартиры подъезда и вызвали полицию.

Прибывшему на место экипажу патрульно-постовой службы достучаться до жильцов тоже не удалось. Сотрудники МЧС начали взламывать дверь. В это время хозяин ее все-таки открыл – на пороге стоял мужчина с перебинтованными рукой и ногой. В кухне оказался открыт вентиль духового шкафа, хотя никаких блюд там не готовилось. Зачем горожанин пустил в свою квартиру газ, можно только догадываться.

По словам соседей, в конце прошлого года 54-летний мужчина похоронил жену и тяжело переживал потерю. Горожанин сильно пьет. Полицейские настояли на том, чтобы сотрудники газовой службы на всякий случай поставили на газовой трубе в квартире заглушку.

Мужчину забрали медики психиатрической бригады скорой помощи.

Ночью в Сети появился ролик, на котором тигр прогуливается по бизнес-центру, расположенному на улице Ленинградской в Хабаровске. Дежурный городского УМВД отправил к зданию ближайший патрульный экипаж.

Охрана, дежурившая в ночную смену, сообщила, что о вторжении диких зверей на территорию бизнес-центра им ничего не известно.

Вполне возможно, что ролик был снят с целью пиара – чтобы вызвать интерес хабаровчан или к гастролирующему цирку, или к самому зданию. Кроме молниеносно отреагировавшего патрульного экипажа, после полуночи в бизнес-центр была направлена следственно-оперативная группа.

MestoproTV