На Дальнем Востоке возникли 12 новых очагов пожаров

Природные пожары в минувшие сутки действовали в шести регионах Дальнего Востока и затронули более 1 тыс. гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

В минувшие сутки возникло 12 новых лесных пожаров и с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, в округе действовало 23 очага.

Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Приамурье и Хабаровском крае. В Амурской области было зафиксировано 10 очагов на площади 445 га (половина на землях лесного фонда на площади 373 га). В Хабаровском крае на землях лесного фонда действовало восемь пожаров на площади 583,5 га.

Два возгорания на землях лесного фонда на площади 26 га оперативные службы тушили в Еврейской автономной области. По одному пожару зафиксировано в Приморском крае, Якутии и Сахалинской области. Все на землях лесного фонда.

Общая площадь, пройденная огнем в ДФО за сутки составила 1055,5 га. Ликвидировать удалось 15 лесных пожаров.

Два пожара продолжают действовать в Амурской области, столько же в Еврейской автономной области и еще два - в Хабаровском крае. Одиночные очаги - в Приморском крае и в Сахалинской области. INTERFAX.RU