В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 7 из 20 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 12 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 20 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

- 8 в Амурской области на площади 290 га (6 на землях лесного фонда на площади 281 га, 2 на иных категориях земель на площади 9 га);

- по четыре на землях лесного фонда Хабаровского края на площади 951,5 га и Республики Саха (Якутия) на площади 125,5 га;

- 2 на землях лесного фонда в Еврейской автономной области;

- 1 на землях лесного фонда в Приморском крае;

- 1 на иных категориях земель в Магаданской области на площади 3 га.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1370 га.

На тушении пожаров работали 404 человека, 51 единица техники.

К утру четверга ликвидировано 7 возгораний. Продолжают действовать ещё 13, а именно: 5 в Амурской области, 4 в Республике Саха (Якутия), 3 в Хабаровском крае, 1 в Приморском крае. Из числа действующих возгораний 3 удалось локализовать.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 883 лесных пожара на площади 121,8 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (29,4 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 830 пожаров, но на значительно большей площади – 921,6 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.