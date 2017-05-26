В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 10 из 22 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 10 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 22 очага. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная ими за сутки, составила 1526,5 га. В разрезе отдельных дальневосточных регионов ситуация выглядит следующим образом:

- 8 пожаров действовало на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 385 га;

- 6 в Амурской области на площади 349 га (5 на землях лесного фонда на площади 339 га, 1 на иных категориях земель на площади 10 га);

- 5 в Хабаровском крае на землях лесного фонда на площади 51,5 га;

- 1 в Приморском крае на землях лесного фонда на площади 697 га

- 1 в Камчатском крае на землях населенных пунктов на площади 24 га;

- 1 в Магаданской области на иных категориях земель на площади 20 га;

На тушении возгораний работали 574 человека, 51 единица техники.

К утру пятницы ликвидировано 10 пожаров. Продолжают действовать ещё 12, а именно: 6 в Республике Саха (Якутия), по 3 в Амурской области и Хабаровском крае. Из числа действующих возгораний 4 удалось локализовать.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 893 лесных пожара на площади 123,3 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (29,7 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 831 пожар, но на значительно большей площади – 921,6 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.