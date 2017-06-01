Обзор ночных происшествий за 1 июня 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На пригородной трассе в районе села Ильинка водитель такси насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла около часа ночи. Водитель «Тойоты Филдер» рассказал, что ехал в Некрасовку за клиентом и двигался со скоростью около 100 километров в час.

Мужчина считает, что его вины в случившемся нет. Появления человека на дороге он не ожидал – вокруг нет ни автобусных остановок, ни магазинов, ни домов. Человек переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобиля. Когда свет фар выхватил из темноты человеческую фигуру, было слишком поздно.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, помочь пострадавшему были не в силах. Никаких документов у мужчины медики не нашли. На вид погибшему около 30 лет.

Минувшей ночью наезд на пешехода произошел и в черте города. Нетрезвый прохожий попал под «Тойоту Аллион» на Матвеевском шоссе в районе остановки «Пилот». Поговорить с пострадавшим автоинспекторам не удалось: мужчина был в неконтактном состоянии.

Горожанин, на вид которому около 50 лет, вышел на дорогу в неположенном месте. В сумке у пешехода лежали две бутылки водки, одна из которых была початая.

MestoproTV