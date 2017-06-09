За минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 7 из 20 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 1 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 20 очагов, 19 из которых в Хабаровском крае, 1 в Приморском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1120,1 га. Вся она пришлась на Хабаровский край.

На тушении возгораний работали 92 человека, 13 единиц техники, 3 воздушных судна.

К утру пятницы ликвидировано 7 пожаров. Продолжают действовать ещё 13, а именно: 12 в Хабаровском крае, 3 из которых – локализованные; 1 в Приморском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1011 лесных пожаров на площади 172,1 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (31,8 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 899, но на значительно большей площади – 947 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.