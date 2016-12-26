В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
27 декабряМэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00. Новогодний бал для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования от имени мэра города Хабаровска. Арена «Ерофей». 15.00. Церемония награждения «Меценат года». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Краснофлотский район. «Новогодний карнавал» - новогодний утренник для школьников. Центр народной культуры и досуга, кв. Энергетиков, 11 пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогодняя развлекательная программа для дошкольников «Новогодние сюрпризы». Центр по работе с население, ул. Ильича, 3. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 15.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна. Краснофлотский район. Новогодняя театрализованная программа для молодежи. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. «Веселые старты». Культурно-спортивный комплекс «Самбо-90», ул. Тихоокеанская, 218. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
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