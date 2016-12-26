План основных мероприятий города Хабаровска на 27 декабря 2016 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 декабря

Мэрия.

Заседание Хабаровской городской думы.

Большой зал. 10.00.

Новогодний бал

для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования от имени мэра города Хабаровска.

Арена «Ерофей». 15.00.

Церемония награждения «М

еценат года».

Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00.

Краснофлотский район.

«Новогодний карнавал» - новогодний утренник для школьников.

Центр народной культуры и досуга, кв. Энергетиков, 11 пос. Березовка. 11.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогодняя развлекательная программа для дошкольников «Новогодние сюрпризы».

Центр по работе с население, ул. Ильича, 3. 12.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожн

ый район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 15.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Краснофлотский район.

Новогодняя театрализованная программа для молодежи.

Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

«Веселые старты».