Четырнадцать новогодних городков будут работать в Хабаровске во время праздников

Об этом рассказал журналистам мэр Александр Соколов во время объезда городских зон отдыха. Традиционно объезд новогодних городков начинается у главной елки – в парке «Динамо». В нынешнем году организаторы добавили в оформление новые элементы, немного видоизменили горки. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Сергей Штефан.

«Установлено новое игровое оборудование – пять элементов. Новая внутренняя конструкция горок (их немного по-другому залили и сделали другой скат) обеспечит более долгую эксплуатацию, а главное, они станут еще более удобными для детворы. Мы начали готовить новогодний городок еще в августе. Это колоссальная работа, ведь нужно проверить все оборудование, починить всё, что сломано. Только светильников здесь около десяти тысяч. Четыре тысячи пришлось полностью заменить», - рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.

Ледовый городок в парке «Динамо» занимает площадь 4,5 гектара – треть всей парковой зоны. Здесь посетители смогут увидеть тридцать шесть ледовых и снежных скульптур, «аквариум» изо льда, новую подсветку центральной арки. Детей ждут восемь горок, ледовый лабиринт, 23-метровая елка. Ее украшают 80 игрушек, сделанных руками школьников, которые победили в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 31 декабря в 19 часов состоится торжественное открытие городка с участием мэра Хабаровска. А с 1 по 7 января пройдут 15 новогодних программ для детей и взрослых.

Александр Соколов высоко оценил проделанную работу и призвал горожан бережнее относиться к новогоднему убранству городков. «Это сделано для вас, для ваших детей, поэтому нужно беречь созданное. Конечно, можно придти после Нового года, увидеть разруху, расстроиться и разочароваться. А можно все новогодние каникулы и январь взрослым и детям, гостям города отдыхать, получать хорошее настроение и радоваться – как хорошо выглядит город! Это наша общая задача – беречь то, что сделано», - сказал градоначальник. Всего в Хабаровске будут работать четырнадцать ледовых городков. Это на два больше, чем в прошлом году.

Во время объезда Александр Соколов осмотрел большинство из них, побывав в каждом районе краевого центра. Заехал мэр и во дворы, где жители построили свои ледовые городки. Например, на улице Джамбула, 25 руками жильцов были сооружены горки, вылеплены снежные фигуры. А в субботу прошел настоящий костюмированный праздник. Всего же в Хабаровске во дворах построено создано 150 новогодних площадок (в 2015 – 143 площадки).

Побывал градоначальник и в обновленном парке имени Гагарина. Здесь впервые был организован ледовый городок, установлена большая елка. Как раз в это время возле нее проходил праздник для детей. Всего же в Хабаровске организовано сорок восемь праздничных зон, установлено свыше восьмисот елок высотой более двух метров, сделаны 112 ледовых скульптур.