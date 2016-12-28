Представители Восточного военного округа приняли в эксплуатацию последнюю в этом году партию многофункциональных бомбардировщиков Су-34. Как сообщил начальник пресс-службы штаба округа полковник Александр Гордеев, проверены все системы летательных аппаратов, пилоты провели ознакомительные полеты.
- Перелет на аэродром постоянного базирования самолетов Су-34 состоится до конца текущей недели, - отметил Александр Гордеев. Многофункциональные бомбардировщики Су-34 начали поступать в авиационные части округа в 2016 году, машина создана для уничтожения наземных и водных объектов условного противника. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность поражать их в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. ИА «Хабаровский край сегодня»
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