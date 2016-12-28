Медучреждения Хабаровского края перейдут на особый режим работы в выходные и праздничные дни

В период выходных и праздничных дней медицинские учреждения региона перейдут на особый режим работы. Так, по распоряжению министра здравоохранения края Александра Витько, во всех больницах и поликлиниках будут усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Уже сформирован необходимый запас медикаментов, продуктов питания, технических средств, расходных и горюче-смазочных материалов. Также во время январских каникул будет действовать запрет на проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях медучреждений.

Для удобства жителей в министерстве здравоохранения региона в выходные дни будут работать телефоны «горячей линии». Проконсультироваться по вопросам медицинского обслуживания населения можно будет по номерам 8 (4212) 40-22-01, 8-924-223-36-59. На вопросы о льготном лекарственном обеспечении препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших, специалисты ответят с 9.00 до 18.00 по телефону 8-984-294-37-26. Также в круглосуточном режиме с 1 января заработает «горячая линия» по наличию лекарственных препаратов в аптечной сети края по номеру 8 (4212) 46-18-94.

3, 4 и 6 января амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по режиму субботы с постоянным присутствием дежурных бригад.