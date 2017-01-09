К Хабаровскому краю приближается очередной циклон. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, с 11 по 12 января на севере региона пройдут мощные снегопады. Ухудшение погоды ожидается сразу в пяти районах: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Ульчском и Николаевском. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Синоптики уточнили, что снег будет сопровождаться сильным ветром. Местами порывы могут достигать 23-28 м/с. При такой скорости возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Спасатели предупреждают о вероятности обрывов линий связи, электроснабжения, обрушения слабо укрепленных конструкций.
Особо внимательными в дни циклона следует быть автомобилистам, которые могут оказаться на междугородних автотрассах. На дорогах образуется снежный накат. Вероятность аварийных ситуаций существенно повысится. Главам муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер по снижению риска ЧС и минимизации их последствий.
Последние новости
Предыдущие новости
- Авиарейсы из Хабаровска в Москву задерживаются - 09/01/2017 05:44
- Морозы до -40 градусов ожидаются в ближайшие дни в Хабаровском крае - 09/01/2017 05:22
- Возможности для получения «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае расширились - 09/01/2017 04:44
- Более 60 млн штук молоди лососевых выпущено в реки Хабаровского края в прошлом году - 09/01/2017 04:22
- Хабаровский край стал лидером по объёму лесозаготовок в ДФО в 2016 году - 09/01/2017 02:27