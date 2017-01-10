Хабаровчане могут дать «Вторую жизнь ёлке»

В Приамурском зоосаде имени В.Сысоева стартовала постновогодняя акция «Вторая жизнь ёлки». Хвойные деревья, приобретённые на празднование Нового года, жители Хабаровска могут привезти для кормления животных. Хвоя входит в природный рацион питания лося и кабарги.

В настоящее время в зоосаде находятся один лось и две кабарги. Как отметили в зоосаде, акция проводится ежегодно и пользуется популярностью у жителей города. В этот раз она продлится до конца января. ИА «Хабаровский край сегодня»