В Приамурском зоосаде имени В.Сысоева стартовала постновогодняя акция «Вторая жизнь ёлки». Хвойные деревья, приобретённые на празднование Нового года, жители Хабаровска могут привезти для кормления животных. Хвоя входит в природный рацион питания лося и кабарги.
В настоящее время в зоосаде находятся один лось и две кабарги. Как отметили в зоосаде, акция проводится ежегодно и пользуется популярностью у жителей города. В этот раз она продлится до конца января. ИА «Хабаровский край сегодня»
Последние новости
Предыдущие новости
- В Хабаровске снова пройдёт конкурс на отлов бродячих собак - 10/01/2017 05:22
- План основных мероприятий города Хабаровска с 11 по 15 января 2017 года - 10/01/2017 04:44
- Часть архивных документов рассекретят в Хабаровском крае - 10/01/2017 04:22
- Спрос на электронный ОСАГО в Хабаровском крае вырос в 26 раз за неделю - 10/01/2017 03:44
- В Хабаровск приедет Open Innovations Startup Tour - 10/01/2017 02:31