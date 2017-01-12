Информация городской диспетчерской службы на 12 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 12 января холодной воды нет в одном доме краевого центра по адресу пер. Степной, 19 А. Отключений отопления и горячей воды нет. В городе не работает 103 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днём на улицах Хабаровска работало 29 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышла 21 машина. За сутки с дорог краевого центра вывезли 709 кубометров снега. Было высыпано 95,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 22 автомобиля нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 45 ДТП, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 805 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 641 единица общественного транспорта: 39 трамваев, 19 троллейбусов и 583 автобуса.