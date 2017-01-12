Яндекс: незнакомые слова для хабаровчан, топы за 2016 и 2015 годы

Каждый день жители Хабаровска задают Яндексу около 1 миллиона поисковых запросов. Они посвящены разным темам и событиям. Например, если посмотреть, что чаще всего ищут вместе со словами «что такое» и «что это», то можно увидеть, какие слова оказались незнакомы пользователям, какие новые явления появились в нашей жизни.

В 2016 году хабаровчане часто спрашивали, «что такое глютен» и «толерантность что это». Ну а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены — скорее всего хотели узнать, о чем поётся в известной песне. В 2015 году топ-3 незнакомых слов для хабаровчан выглядел так: «любовь», «эпитет», «метафора». В 2016 году «лабутены» вытеснили «любовь» с первой строчки топа: «лабутены», «любовь», «эпитет». Подробнее — в приложении.