По состоянию на 7.00 часов 16 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В городе не работает 106 лифтов. На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 61, а ночью – 42 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
С дорог и улиц города вывезено 17,32 кубометра мусора и 1903 кубометра снега. На хабаровские трассы высыпано 962,5 тонны песчано-соляной смеси и 17,5 тонн противогололедного реагента. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 47 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 925 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 580 автобусов.
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