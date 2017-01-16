Более 650 млн рублей выделят на строительство дамб в Хабаровском крае в 2017 году

В 2017 году на территории Хабаровского края продолжатся работы по возведению гидрозащитных сооружений. По данным регионального министерства природных ресурсов, на строительство дамб в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре будет направлено около 655 млн рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Эти средства позволят приблизить к завершению строительство гидрозащиты в Индустриальном районе краевого центра, а также начать работы над Мылкинской и Силинской дамбами города Юности, которые в прошлом году получили положительные заключения федеральной экспертизы», - рассказал замначальника управления природных ресурсов минприроды края Константин Третьяков.

На объект в Хабаровске в федеральном бюджете на этот год предусмотрено 265 млн рублей. Еще около 80 миллионов выделит Правительство края. Строители продолжат укладку железобетонных плит для укрепления тела дамбы в районе входа в затон. Согласно контракту, стройка завершится до декабря 2018 года.

Почти 183 млн из федерального и 50 млн рублей из краевого бюджетов будет направлено в этом году на возведение Мылкинской дамбы для защиты Центрального округа Комсомольска-на-Амуре. Общая стоимость объекта составит более 700 млн рублей, протяженность – свыше 7 километров. Завершить стройку планируется в 2019 году.

Еще 114 млн и 35 млн рублей соответственно выделят Правительство РФ и краевые власти на первый этап строительства гидрозащиты правого берега реки Силинка. Полная стоимость работ оценивается в 745 млн рублей.

«В ближайшее время по объектам Комсомольска-на-Амуре будут заключены соглашения с Росводресурсами, затем пройдут процедуры по выбору подрядчиков и получению необходимых разрешений. Строительные работы, ориентировочно, начнутся летом», - добавил Константин Третьяков.