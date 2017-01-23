Новые особо охраняемые природные территории появились в Хабаровске

В списке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Хабаровска появились новые участки, сообщает со ссылкой на пресс-службу города. Новый статус приобрели территории, пролегающие вдоль федеральной трассы «Восток» (улица Трехгорная), близ Ореховой сопки и поселка Березовка, в районе улиц Джамбула и Металлистов, а также участок в поселке им. Горького.

- Все это – потенциальные парки и скверы, которые, согласно российскому законодательству, будут использоваться исключительно для отдыха, занятий спортом и поддержания городского экологического потенциала, - рассказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

По ее словам, также сформирован реестр зеленых насаждений Хабаровска, в котором заранее определены территории для создания новых озелененных участков – скверов, бульваров и просто «зеленых островков». При высадке там деревьев и кустарников предпочтение будет отдаваться породам, переносящим негативное влияние неблагоприятной для растений городской среды.

Кроме того, в этом году в городе готовят к высадке 3200 деревьев и свыше 1800 кустарников различных видов.

- Хабаровск украсят несколько видов елей: колючая, голубая королевская, аянская. Сейчас они нежатся в теплицах. Также высадят сосны, лиственницы, липы, дубы, клены, ясени, березы, серебристые тополя, различные виды боярышников и можжевельников, - уточнил директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв. - На сегодняшний день мощностей муниципального питомника вполне хватает, чтобы отказаться от закупок посадочного материала в других регионах. Сейчас в перечне ООПТ числятся 28 участков дальневосточной столицы. Их общая площадь составляет более 500 гектаров. ИА «Хабаровский край сегодня»