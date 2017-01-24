В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
25 января
Встреча молодежи с ветеранами-блокадниками в рамках патриотической акции «Блокадный хлеб», посвященной 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (о рецепте блокадного хлеба, о рационе питания жителей блокадного Ленинграда). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 15.00. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.
Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.
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