В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме "Каменный Ручей" проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз по сложным видам лётной подготовки, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, экипажами Ту-142мз были отработаны задачи по предназначению - поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. "Интерфакс-Дальний Восток"
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