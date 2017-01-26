План основных мероприятий города Хабаровска на 27 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 января

Изготовление хлеба в рамках патриотической акции «Блокадный хлеб», посвященной 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (27-28 января). Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания, ул. Советская, 24. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» - «Предупреждение употребления новых видов психотропных веществ - «спайсов» - молодежью и несовершеннолетними». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Активное долголетие». Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив ул. Чернышевского,34. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Кавигонд Александр Викторович.