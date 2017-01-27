Оперативная информация на 27 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР - 1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 26.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 69 ед. техники; в г. Хабаровске 2052 чел. 104 ед. тех., вывезено 699 м3 снега, посыпано ПСС 13,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 г. зарегистрировано 9763 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 6,7 %. В целом эпидпорог по краю превышен на 3,4 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск ночью снег, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежный накат северо-западный, юго-восточный 7-13 м/с. от -12ºС до -14ºС от -11ºС до -13 Южные районы ночью снег, местами сильный, днем снег западный, юго-западный на 7-12 м/с, днем 10-15 м/с от -8ºС до -13ºС от -8ºС до -13ºС Центральные районы снег, метель (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – ночью небольшой снег и снег, днем снег, местами сильный, метель) западный, северо-восточный, северо-западный 6-13 м/с от -9ºС до -23ºС от -2ºС до -20ºС Северные районы снег, метель (Николаевский, Ульчский районы - ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный; Охотский район – преимущественно без осадков) северный, северо-западный 7-14 м/с. от -12ºС до -27ºС от -9ºС до -20ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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