Мойву и навагу по сниженным ценам смогут купить хабаровчане

В планах правительства Хабаровского края – расширить ассортимент реализуемого в крае проекта «Доступная рыба». Предлагается включить в него продажу мойвы из Охотского и наваги из Тугуро-Чумиканского районов.

- Промысел будет вестись в апреле – мае этого года. В конце апреля состоится совещание с представителями торговых сетей и промысловиками, во время которого определятся условия и сроки поставок рыбы. Также станет ясно – смогут ли они между собой договориться, - уточнила заместитель начальника отдела развития рыбного комплекса комитета рыбного хозяйства правительства края Татьяна Волкова.

Напомним, сейчас по проекту «Доступная рыба» в торговые сети края проступает улов кеты и горбуши 2016 года. В среднем цена на 40 % ниже рыночной. Приобрести продукцию можно в сети магазинов «Ветеран» и в торговом центре «ЭкоДом». ИА «Хабаровский край сегодня»